Названы самые продаваемые марки автомобилей с пробегом в Калининградской области

В Калининградской области названы самые популярные машины с пробегом, которые продают через объявления.

Как сообщает пресс-служба «Авито», в рейтинге наиболее продаваемых автомобилей с пробегом бюджетных моделей (до 1,5 млн рублей) первое место в Калининградской области по итогам II квартала 2023 года занимает Volkswagen Passat. Второе место разделили Volkswagen Golf и BMW 5-й серии. Третью строчку рейтинга занимает Mercedes-Benz E-класса. Также в топ-5 входит Audi 100.

В ценовом сегменте от 1,5 до 3 млн рублей самая продаваемая машина это Toyota Camry. Toyota RAV4 – на втором месте. Третью строчку рейтинга занимает Kia Sportage.

В топе авто дороже 3 млн рублей – BMW X5, BMW 5-й серии, Toyota Land Cruiser, BMW X3 и Audi A6.

Отмечается при этом, что продажи автомобилей с пробегом во II квартале 2023 года выросли на 41,4% в Калининградской области.

В целом по России продажи авто с пробегом в апреле-июне 2023 года выросли на 34% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.