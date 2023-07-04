Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 4 июля

В Калининграде во вторник, 4 июля, ряд улиц остались без электроснабжения. Для плановых работ на сетях и подстанциях сегодня отключены от энергоснабжения дома на:

- ул. Проф. Севастьянова 27-33 и ул. Дунайская 4-16 – (до 13.00);

- ул. Д. Донского 35а,б, 36-46, 37-51, 37а, 39а, 41а, 44а, 49а, 50

ул. Бородинская 17 (д/сад № 14), 20, 20а

ул. Каштановая аллея 2, 5-15, 6-14, 16 (д/сад № 27), 18-22, 22а, 28

пр-кт Победы 7, 9, 18-24, 29-45, 39а

ул. Коломенская 2-8, 2а, 5, 7

ул. Велосипедная дорога 1, 7, 9, 10-14, 13

ул. Марата 2-8, 8а (до 13.00);

ул. Энгельса 28, 30, 30а, 45

ул. Чапаева 45, 47

ул. Яблоневая аллея 21, 28-34 (до 18.00);

ул. Чекистов 50-56 и пр-кт Мира 77-91, 89а, 91а, 124

ул. Чапаева 6а, 12а, 8а, 22, 25, 27

ул. Каштановая аллея 33а, 37а, 42

пер. Каштановый 1, 2, 4а

ул. Огарева 33б,в, 38 (до 18.00).

Также, по данным мэрии города, в связи с обесточиванием района не работает и светофор у дома №122 по проспекту Мира.

И об отключениях воды. Для замены водомерных узлов до 15.00 отключено холодное водоснабжение дома № 19-25 по ул. Ген. Галицкого 19-25,

До 16.00 - пр-кт Победы 199, 201а,б, 201, 203, 203а, 221, 221а.

Для замены участков сети до 15.00 отключат холодную воду по ул. Г. Димитрова 14, а также Каштановая аллея 68,70.