В мэрии рассказали, почему в Калининграде отказались от резиновых настилов на трамвайных путях

В Калининграде отказались от использования резиновых настилов на трамвайных путях. В местах, где они были уложены, трескался асфальт. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации на страничке в «ВК», отвечая на вопрос подписчика.

Один из калининградцев предложил использовать резинокордные настилы на трамвайных путях по аналогии с такими же «матами» на железнодорожных переездах.

«В МКП «Калининград-ГорТранс» пояснили, что растрескивание шло там, где применялись резиновые профили, сейчас от них отказались», - прокомментировали представители мэрии города.

Где именно растрескался асфальт, не уточнили.