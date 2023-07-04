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НовостиОбщество4 июля 2023 9:39

В мэрии рассказали, почему в Калининграде отказались от резиновых настилов на трамвайных путях

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде отказались от использования резиновых настилов на трамвайных путях. В местах, где они были уложены, трескался асфальт. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации на страничке в «ВК», отвечая на вопрос подписчика.

Один из калининградцев предложил использовать резинокордные настилы на трамвайных путях по аналогии с такими же «матами» на железнодорожных переездах.

«В МКП «Калининград-ГорТранс» пояснили, что растрескивание шло там, где применялись резиновые профили, сейчас от них отказались», - прокомментировали представители мэрии города.

Где именно растрескался асфальт, не уточнили.