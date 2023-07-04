Эксперты назвали интернет от МегаФона самым быстрым в Калининградской области

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В преддверии туристического сезона в Калининграде специалисты информационно аналитического агентства Telecom Daily оценили скорость и устойчивость интернет-соединения мобильных операторов. Лидерство по качеству связи взял МегаФон.

По оценке Telecom Daily, МегаФон лидирует по средней скорости загрузки – для абонентов оператора она составила 39,8 Мбит/с. В среднем скорость на загрузку в сетях четырех операторов связи в Калининграде составила 28 Мбит/с, что на 53% выше, чем по России в целом.

Важным параметром надежности интернет-соединения в мобильной связи является средний уровень задержки сигнала (Ping). На сетях МегаФона Ping оказался минимальным и составил 74,5 Мс. Чем ниже пинг, тем быстрее пользователь получает необходимую информацию из Всемирной паутины. Для сравнения, у ближайшего конкурента Ping выше на 23,4%.

Для чистоты эксперимента специалисты проводили замеры в разное время суток, в том числе в период повышенной нагрузки на сеть. Тестирование осуществлялось в движении. Автомобиль с измерительным комплексом TEMS Investigation проехал по городу в общей сложности около 150 км.

«Количество активных абонентов в регионе постоянно растет, к тому же мы ожидаем большой поток туристов в наш янтарный край. Так, число визитеров в начале теплого сезона уже возросло на 10% по сравнению с прошлым годом, а спрос на интернет-трафик увеличился на 30%. Обеспечить качественными услугами связи гостей и жителей помогает постоянное обновление инфраструктуры в Калининграде и области. Новое оборудование и широкая зона покрытия дают абонентам возможность смотреть фильмы и сериалы в дороге, делиться впечатлениями от новых мест и общаться с близкими по видеосвязи, находясь на отдыхе в другом регионе», - рассказал Сергей Лихобабин, директор МегаФона в Калининграде.

МегаФон постоянно занимается развитием инфраструктуры в Калининграде и покрывает сетью LTE важные туристические локации региона. Так, с начала 2023 года оператор построил сеть LTE на территории музейного комплекса национального парка «Куршская коса», в музейно-историческом месте «Замок Шаакен» и на территории старейшего рыцарского замка в России – Бальга. Также специалисты компании запустили 4G в поселках Заливино, где располагается маяк Риндерорт, и Матросово, куда в сезон рыболовства съезжаются рыбаки со всей страны. Годом ранее МегаФон покрыл сетью 4G более 100 километров песчаных пляжей Калининградской области, где ежегодно отдыхает порядка 2 миллионов туристов.

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