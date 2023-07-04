В Калининграде насчитали больше 240 замусоренных и заросших дворов

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде власти начали отслеживать состояние дворовых территорий. В мэрии сообщают, что сотрудники комитета муниципального контроля последние 3 месяца инспектировали придомовые участки.

Всего проверили 1353 двора. Из них 1105 придомовых территорий находились в удовлетворительном состоянии.

«248 придомовых территорий, увы, напротив – в неудовлетворительном состоянии. Проверяющие обнаружили наличие разброса мелкого мусора, порубочных остатков, мешков с мусором, листвой, крупногабаритного мусора, отсутствие покоса травы», - рассказали в городской администрации.

Устраняли замечания управляющие компании. Убирали в том числе резиновые автомобильные покрышки, с которыми в Калининграде борьбу ведет лично Елена Дятлова.

Глава администрации много раз говорила, что от шин нужно избавляться, так как они опасны для экологии и совершенно неэстетичны.