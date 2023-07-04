Минфин одобрил беспошлинный вывоз отходов из Калининградской области

Вопрос упрощенного вывоза отходов из Калининградской области в «большую Россию» можно считать решенным. Минфин подтвердил беспошлинный вывоз отходов и вторсырья из региона на остальную часть территории страны.

Об этом во вторник, 4 июля, сообщил губернатор Антон Алиханов, ссылаясь на ответ заместителя министра финансов России Алексея Лаврова.

Тот сообщил, что Минфин РФ 4 июля направил разъяснения в ФТС России о том, что производственные отходы, возникшие в результате переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, а также изготовленная из них продукция, могут вывозится на остальную часть территории России как товары ЕАЭС без уплаты пошлин и налогов.

«Вопрос с вывозом отходов и продуктов, изготовленных из отходов решен окончательно. Это было актуально для производителей, которые перерабатывают пластик, картон и бумагу и прочие вторичные ресурсы, а также для того, чтобы вывозить ресурсы, переработка которых производится в других регионах страны (а значит меньше отправляем на мусорные полигоны)», - пояснил Антон Алиханов.

Губернатор отметил, что письмо Минфина направлено в Федеральную таможенную службу.