В Калининграде зафиксировали острый дефицит медиков – исследование

В Калининградской области сохраняется дефицит специалистов в области медицины. Как сообщает hh.ru, за последнее время в Калининградской области работодателями было размещено около 530 вакансий в сфере медицины и фармацевтики. При этом на одну вакансию приходится всего 1 резюме, что говорит об острой нехватке кадров.

«Медики и младший медперсонал входят в топ самых востребованных работников Калининградской области и занимают 3 место по востребованности у местных работодателей», - говорится в анализе рынка.

При этом в медицинской сфере региона есть только одна профессия, которая демонстрирует высокий уровень конкуренции. Это психолог.

«В Калининградской области сейчас за одно рабочее место могут бороться более 40 специалистов по психологии. По всем остальным позициям и специальностям сохраняется острейший дефицит специалистов», - рассказали в hh.ru.