Калининградец по просьбе работодателя пошел разменять деньги и купил себе на них машину

Странная история произошла в Калининграде. В полицию обратилась владелица сети аппаратов по очистке и продаже воды, которая сообщила, что ее сотрудник забрал выручку в размере 250 тысяч рублей и не вернул ей деньги.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, работник должен был взять мелкие монеты, которыми покупатели расплачиваются за воду в автоматах, обменять их на крупные купюры, и передать начальнице.

Однако, получив деньги, мужчина забрал их себе и перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска установили, что мужчина… все деньги потратил на покупку машины.

За это ему теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.