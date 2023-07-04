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НовостиПроисшествия4 июля 2023 12:15

Калининградец по просьбе работодателя пошел разменять деньги и купил себе на них машину

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Странная история произошла в Калининграде. В полицию обратилась владелица сети аппаратов по очистке и продаже воды, которая сообщила, что ее сотрудник забрал выручку в размере 250 тысяч рублей и не вернул ей деньги.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, работник должен был взять мелкие монеты, которыми покупатели расплачиваются за воду в автоматах, обменять их на крупные купюры, и передать начальнице.

Однако, получив деньги, мужчина забрал их себе и перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска установили, что мужчина… все деньги потратил на покупку машины.

За это ему теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.