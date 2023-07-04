Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 июля 2023 12:26

Калининградец отправился в колонию на 5 лет за избиение подруги в сауне

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

34-летний житель Гурьевского района, избивший бывшую подругу в сауне, отправился на 5 лет в колонию.

Как сообщает пресс-служба областного суда, инцидент случился в сауне на ул. Невского. Мужчина на почве ревности избил девушку ногами и руками. Та получила различные травмы тела, головы и груди, в том числе переломы ребер с осложнениями.

Сам мужчина в суде, впрочем, сказал, что никаких повреждений девушке не наносил, а просто обнаружил ее лежащей на полу с разбитым лицом.

Сама девушка, объяснила, что ее бывший сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранее неоднократно ее избивал. Там случилось и на этот раз.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима, а еще выплатит компенсацию морального вреда в размере 500 тыс рублей.