Калининградец отправился в колонию на 5 лет за избиение подруги в сауне

34-летний житель Гурьевского района, избивший бывшую подругу в сауне, отправился на 5 лет в колонию.

Как сообщает пресс-служба областного суда, инцидент случился в сауне на ул. Невского. Мужчина на почве ревности избил девушку ногами и руками. Та получила различные травмы тела, головы и груди, в том числе переломы ребер с осложнениями.

Сам мужчина в суде, впрочем, сказал, что никаких повреждений девушке не наносил, а просто обнаружил ее лежащей на полу с разбитым лицом.

Сама девушка, объяснила, что ее бывший сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранее неоднократно ее избивал. Там случилось и на этот раз.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима, а еще выплатит компенсацию морального вреда в размере 500 тыс рублей.