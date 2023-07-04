Глава администрации Балтийского округа Мельников вынужденно прервал отпуск из-за ситуации с водой

Глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников вынужденно прервал отпуск из-за ситуации с водой в Балтийске.
Там, напомним, несколько суток подряд наблюдаются проблемы с подачей воды в дома и социальные учреждения.
«Для решения проблемы водоснабжения города сегодня в Балтийск приехал директор областного Водоканала Армен Мурядянц, а также из отпуска досрочно вышел глава администрации Сергей Мельников», - сообщили в администрации округа.
Также сообщается, что потеря воды не связана с авариями на водопроводной сети.
Теперь коммунальщики решили начать проверять состояние и работу скважин.