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НовостиОбщество4 июля 2023 12:39

Глава администрации Балтийского округа Мельников вынужденно прервал отпуск из-за ситуации с водой

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников вынужденно прервал отпуск из-за ситуации с водой в Балтийске.

Там, напомним, несколько суток подряд наблюдаются проблемы с подачей воды в дома и социальные учреждения.

«Для решения проблемы водоснабжения города сегодня в Балтийск приехал директор областного Водоканала Армен Мурядянц, а также из отпуска досрочно вышел глава администрации Сергей Мельников», - сообщили в администрации округа.

Также сообщается, что потеря воды не связана с авариями на водопроводной сети.

Теперь коммунальщики решили начать проверять состояние и работу скважин.