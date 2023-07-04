Калининградский оркестр русских народных инструментов отправился на гастроли по деревням России

Калининградский областной оркестр русских народных инструментов стал участником программы «Мы – Россия» и отправился впервые на гастроли по деревням и старинным городам страны.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму, с 1 по 4 июля коллектив представляет программу «Песни нашей Родины» в Музее-заповеднике Некрасова «Карабиха» (д. Карабиха), Историко-культурном комплексе «Вятское» (с. Вятское), Музее-заповеднике «Ростовский Кремль» (Ростов) и в парке «Даманский остров» (Ярославль).

Программа включает в себя такие песни как «Оренбургский пуховый платок», «Течет река Волга», «Вологда», «Подмосковные вечера».