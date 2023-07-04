В региональном Роспотребнадзоре прокомментировали аварийную ситуацию с водой в Балтийске

За качеством воды в Балтийске следят специалисты Роспотребнадзора, а все социальные объекты Балтийска находятся на особом контроле. Об этом рассказала во вторник, 4 июля, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура во время прямого эфира в «ВК».

- Мы дали предложение администрации Балтийского городского округа о том, какие мероприятия нужно выполнить, чтобы предупредить эпидемические риски в период устранения аварийной ситуации, - сказала Елена Бабура.

Она отметила, что на сегодняшний день вода есть в социальных учреждениях, ее безопасность контролируется. Делаются и запасы воды.

- Мы усиливаем мониторинг по показателям безопасности воды, которая подается сейчас населению даже с теми перерывами и не с тем давлением, - сказала Елена Бабура, отметив, что воду изучают с момента, когда узнали об аварийной ситуации. – 28 июня мы были проинформированы о том, что ситуация в Балтийске с водой значительно ухудшилась. Это было связано с тем, что количество расходуемой воды было больше, чем количество воды в резервуаре. Давление упало, в кранах у балтийцев вода просто перестала быть.

Елена Бабура отметила, что на контроле находится и та вода, которую подвозят в машинах жителям Балтийска.