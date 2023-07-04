В Балтийске отключили воду до 17.30

В Балтийске продолжают разбираться с ситуацией с водой, причина утечки воды в городе пока не обнаружена. Как сообщает местная администрация, во вторник, 4 июля, с 15.30 до 17.30 будет отключено водоснабжение по районам города для пополнения резервуаров с чистой водой.

«Бригада работников «Балтводы» и «Водоканала» продолжает обследовать скважины. На 173 скважине ведем работы по увеличению водоотдачи», - сообщили в администрации Балтийского округа.

Между тем машины с чистой водой будут стоять по адресам:

ул. Ушакова, 33а (Островок) - 14.00-16.00;

ул. Садовая, 32 (стоянка) - 14.00-16.00;

пересечение Верхнего шоссе и ул. Киркенесской - 16.00-18.00;

ул. Кронштадтская, 7 (конечная остановка) - 16.00-18.00;

пересечение ул. Подгорной и ул. Прохладной - 18.00-20.00;

ул. Красной Армии, 31 (МБОУ № 6) - 18.00-20.00;

ул. Садовая, 3 (двор) - 20.00-22.00;

ш. Морской пехоты, 35 к. 10 (остановка) - 20.00-22.00.