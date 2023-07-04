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НовостиОбщество4 июля 2023 13:44

В мэрии пояснили, зачем убирать брусчатку с трамвайных путей на перекрестке Ленинского - Театральной

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Брусчатка на перекрестке Ленинского проспекта с ул. Театральной мешает автомобилям и собирает пробки.

Об этом сообщили представители городской администрации в «ВК». Историческое покрытие в декабре уберут и заменят асфальтом.

«Мы еще в прошлом году предупреждали, что брусчатку в местах пересечения дорог с трамвайными путями будем убирать. Это повысит скорость прохождения перекрестка Ленинского и Театральной, то есть за время зеленого сигнала светофора пройдет больше машин, а значит, пробка в этом месте Ленинского уменьшится», - пояснили позицию в городской администрации.