В мэрии пояснили, зачем убирать брусчатку с трамвайных путей на перекрестке Ленинского - Театральной

Брусчатка на перекрестке Ленинского проспекта с ул. Театральной мешает автомобилям и собирает пробки.

Об этом сообщили представители городской администрации в «ВК». Историческое покрытие в декабре уберут и заменят асфальтом.

«Мы еще в прошлом году предупреждали, что брусчатку в местах пересечения дорог с трамвайными путями будем убирать. Это повысит скорость прохождения перекрестка Ленинского и Театральной, то есть за время зеленого сигнала светофора пройдет больше машин, а значит, пробка в этом месте Ленинского уменьшится», - пояснили позицию в городской администрации.