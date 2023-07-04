Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 июля 2023 13:49

В Калининграде у мужчины на самокате нашли 51 сверток с наркотиками

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде полицейские задержали местного жителя, при нем нашли наркотики.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, патруль заметил на электросамокате мужчину с признаками опьянения. Его задержали в лесополосе в переулке Клинском.

«Во время беседы с правоохранителями водитель заметно нервничал. На вопрос о том, имеется ли при нем что-то запрещенное, ответить четко не смог», - сообщили в полиции.

При этом в ходе досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли мобильный телефон, деньги и 51 сверток с метадоном общей массой более 20 грамм.

Выяснилось, что задержанный планировал сбывать наркотик с помощью тайников-закладок. Ранее он уже был судим, в том числе за хранение наркотиков.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.