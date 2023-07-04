Жителю Неманского района дали 10 лет колонии за изнасилование 14-летней девочки

Житель Неманского района осужден за изнасилование ребенка.

Как рассказали в пресс-службе областного суда, ночью 9 марта прошлого года в одном из поселков пьяный 38-летний мужчина зашел в спальню к 14-летней падчерице и надругался над ней, при этом угрожал девочке ножом. С матерью школьницы он сожительствовал 9 лет.

При этом в суде злоумышленник вину не признал.

Мужчину осудили по двум статьям, он получил 10 лет и 2 месяца колонии строгого режима. После отбытия основного наказания он еще год будет ограничен в свободе.

Также приговором суда с осужденного в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда - 300 тыс. рублей.