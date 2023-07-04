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НовостиОбщество4 июля 2023 15:16

Проблемы со скважинами – губернатор прокомментировал аварийную ситуацию с водой в Балтийске

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Проблема с водой в Балтийске, которую не могут решить уже несколько дней, оказалась не только в утечке, которую ликвидировали, но и в состоянии скважин. Об этом губернатор Антон Алиханов сказал «Вести. Калининград» во вторник, 4 июля.

- Сегодня мне сообщили о том, что тот анализ, который провели на скважинах, выявил существенные проблемы. Некоторые скважины требуют срочного ремонта. Эти работы уже начались, - сказал глава региона. Он отметил, что у областного «Водоканала», который занимается решением проблемы в Балтийске, есть необходимое оборудование, купленное в предыдущие годы.

Губернатор выразил надежду, что водозабор будет приведен в порядок в течение суток-двух.

Губернатор отметил, что из Балтийска ему поступали сообщения от жителей одно за другим.