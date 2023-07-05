Калининградцев приглашают на бесплатную лекцию о знаменитом фотографе Прокудине-Горском

В Калининградской областной научной библиотеке проведут в среду, 5 июля, лекцию о знаменитом фотографе Сергее Прокудине-Горском (16+), который работал в дореволюционной России и оставил после себя множество уникальных фотографий.

Прокудин-Горский поймал для нас ускользающую красоту русской жизни в 1900 цветных фотоснимках начала ХХ века.

Ведущая вечера – Марьяна Чмыхалова, искусствовед (Москва).

На лекции будет идти речь об авторе, его работах и героях, запечатленных на фотографиях.

Время проведения: 5 июля в 18.30.

Вход свободный.