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НовостиЗвезды5 июля 2023 10:00

Калининградцев приглашают на бесплатную лекцию о знаменитом фотографе Прокудине-Горском

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской областной научной библиотеке проведут в среду, 5 июля, лекцию о знаменитом фотографе Сергее Прокудине-Горском (16+), который работал в дореволюционной России и оставил после себя множество уникальных фотографий.

Прокудин-Горский поймал для нас ускользающую красоту русской жизни в 1900 цветных фотоснимках начала ХХ века.

Ведущая вечера – Марьяна Чмыхалова, искусствовед (Москва).

На лекции будет идти речь об авторе, его работах и героях, запечатленных на фотографиях.

Время проведения: 5 июля в 18.30.

Вход свободный.