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НовостиОбщество4 июля 2023 16:10

У школы на ул. Громовой откроют спортплощадку с тренажерами за 35,5 млн руб

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: администрация Калининграда

В Калининграде у школы № 6 на улице Ульяны Громовой к новому учебному году планируют открыть «умную» спортивную площадку.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, ее стоимость – 35,5 млн рублей.

«Умную» - потому что на всех тренажерах (а их закупили 16 штук) будут QR-коды, пройдя по которым пользователи получат советы от опытных тренеров. Также будет возможность играть в футбол, волейбол, баскетбол», - пояснили в мэрии.

На месте строительства площадки уже сняли грунт, сделали большинство дорожек, подготовили основу под искусственное покрытие.

Отмечается, что по городским правилам на эту и другие школьные площадки могут приходить заниматься все желающие, когда у детей нет уроков.