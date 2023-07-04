В Калининградской области вертолетчики тренировались в бомбометании

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области военные вертолетчики провели тренировку, выполнив пушечные стрельбы и бомбометание.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, экипажи ударных и транспортно-боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8 морской авиации Балтийского флота уничтожили колонны техники, живую силу и укрепления условного противника.

Отмечается, что экипажи вертолетов наносили удары с применением неуправляемых авиационных ракет, термостойких практических авиабомб и универсальных пушечных контейнеров.

В тренировках участвовали более десяти Ми-24 и Ми-8. В общей сложности летчики совершили свыше 20 вылетов.