В Балтийске могут пробурить новые скважины для забора воды

В Балтийске 4 июля бригада областного «Водоканала» вместе с местными сотрудниками коммунальных предприятий обследовала 10 скважин для забора воды. Были выявлены проблемные моменты.

Вместе с тем власти не исключают той ситуации, в которой придется делать новые скважины. Об этом сообщает местная администрация в «ВК».

«Для нормализации ситуации с водоснабжением в Балтийске при необходимости будут ремонтировать или бурить новые скважины», - говорится в сообщении администрации Балтийского городского округа.

Отметим, в Балтийске в ночь на среду, 5 июля, вновь отключат воду. В ночные часы с 00.00 до 04.00 еще придется приостановить водоснабжение.

Ранее губернатор Антон Алиханов рассказал о проблемах со скважинами и забором воды в Балтийске.