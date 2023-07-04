Калининградец отправился в колонию за поджог дома и ограбление ребенка

Калининградец попался на ограблении ребенка и поджоге дома. За это он отправится в колонию.

Как сообщает пресс-служба областного суда, первый инцидент случился 6 февраля на улице Магнитогорской в Калининграде. Там 43-летний мужчина отнял у девочки мобильный телефон.

Через пару дней он в микрорайоне Космодемьянского поджег жилой дом «на почве личного неприязненного отношения к собственнице жилья».

Злоумышленник пролез в дом, поджег диван, огонь перекинулся на комнаты и второй этаж, которые выгорели до приезда пожарных.

Ущерб составил более 1 млн 432 тысяч рублей. Эта сумма позже была взыскана в пользу потерпевшей.

Мужчина отправился в колонию строгого режима на 3 года и 4 месяца.