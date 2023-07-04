Школьники из Калининграда стали призерами масштабного конкурса «Молодые дарования России»

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Подведены итоги Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», ежегодной юношеской олимпиады в сфере культуры и искусств.

Как рассказали в пресс-службе образовательно-методического центра, количество участников конкурса превысило тысячу человек. Соревновались ребята из 86 регионов РФ.

Среди призеров в этом году оказались воспитанники детских школ искусств Калининграда и студенты Калининградского областного музыкального колледжа им. С. В. Рахманинова.

Отличились в номинации «Фортепиано, орган» Арианна Егязарян (2-е место) и Матвей Мороз (3-е место), в номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты» с третьими местами Таисия Большакова, Маргарита Макашева и Аксинья Хоменко;

В номинации «Оркестровые струнные инструменты» - Милана Еремина (3-е место) и Наталья Нефедова (3-е место); в «Теории и истории музыки» 3-е место у Вероники Терехиной, в «Хореографическом искусстве» 3-е место у Дарьи Бурилиной.