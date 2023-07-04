Специалисты определили возраст дерева гинкго у Калининградского зоопарка

Дерево Гинкго. Фото: Калининградский зоопарк

Стали известны результаты исследований и замеров специальными приборами, которые в Калининградском зоопарке провели пару месяцев назад. Тогда были обследованы возрастные деревья зоопарка.

Как рассказала директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова в своем телеграм-канале, дерево гинкго оказалось 159-летним. А старому буку, который растет в зоопарке, 131 год.

«Мы были в шоке от результатов! Даже не могли представить такие числа», - поделилась эмоциями директор.

Она отметила, что гниль на старых деревьях есть, но «пациент скорее жив, чем мертв».