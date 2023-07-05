На пляжах Куршской косы после ночного ветра появились «усы»

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На пляжах в национальном парке «Куршская коса» заметили необычные узоры, которые называют «усами». Они «выросли» после ночного ветра и нашествия волн на песчаный берег.

Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

«Ночью ветер стал слабеть и отходить к «гнилому углу» (юго-запад), раскачивая залив. На море послештормовая зыбь. У берега она разрушается на длинные пенистые гребни, которые дают бухающий прибой. На пляже слабеющие волны рисуют «усы», - говорится в сообщении.

Фото природной красоты выложено в телеграм-канале нацпарка.