Елена Бабура объяснила, почему калининградцы по-разному оплачивают проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда в общественном транспорте Калининграда выше, если платить наличными, а не банковской картой и не «Волной Балтики». Однако это не является нарушением. Потому что условия для пассажиров установил не перевозчик. Об этом рассказала во вторник, 4 июля, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура во время прямого эфира в «ВК».

- Если я еду в общественном транспорте и плачу наличными – это одна стоимость, а если картой – другая. Вот в чем дело. Перевозки осуществляются по регулируемым и нерегулируемым тарифам, это определено федеральным законодательством. Если цену устанавливает не перевозчик, а орган государственной власти, то тариф регулируемый. Если цену установил перевозчик – тариф нерегулируемый, - сказала Елена Бабура.

Она отметила, что регулируемый тариф установила Служба по госрегулированию цен и тарифов.

- B этом случае закон о защите прав потребителей не применяется, так как у органа власти и потребителя договорные отношения отсутствуют, а региональные власти реализуют свои полномочия, установленные законом, - сказала Елена Бабура.