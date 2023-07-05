Янтарный оказался самым дорогим городом России с пляжами под «Голубым флагом»

. Фото: Правительство Калининградской области

В России в 2023 году больше двух десятков пляжей отмечено «Голубым флагом». Это почетная награда международной неправительственной и некоммерческой организации «Фонд экологического образования», которую каждый год вручают пляжам с чистой водой и лучшей инфраструктурой.

По данным сервиса «Твил», Янтарный стал самым дорогим местом в стране с «Голубым флагом». Отдохнуть на берегу Балтики обойдется в среднем в 6612 рублей в сутки.

Это дороже, чем в Сочи (4116 рублей), Адлере (4897 рублей) или Ялте (4463 рубля).