В Калининграде начали массовый выпуск велосипедов с карбоновыми рамами

. Фото: Правительство Калининградской области

Калининградский завод «Балтийская звезда» приступил к запуску производства велосипедов с с карбоновыми рамами. Речь идет о массовом выпуске таких моделей.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, по сравнению с алюминиевыми сплавами карбоновые обладают большей жесткостью и прочностью, лучшей аэродинамикой и меньшим весом.

Завод посетил губернатор Антон Алиханов и протестировал один велосипед.

В правительстве отметили, что укрепить устойчивость бизнеса компании помогли государственные меры поддержки. «Балтийская звезда» является резидентом особой экономической зоны Калининградской области. Этот статус обеспечил налоговые и другие льготы в годы реализации инвестпроекта. А в 2021 году предприятие получило льготный заем федерального Фонда развития промышленности в сумме 75 млн рублей.

Сколько будут стоить новые калининградские велосипеды, в правительстве не уточнили.