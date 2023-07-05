В Калининградской области перевозки пассажиров выросли на 14%

В первом полугодии 2023 года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги было отправлено 3 млн 202,4 тыс. пассажиров, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Отмечается, что из этого числа пассажиров в пригородном сообщении отправлено 3 млн 140 тыс. пассажиров (+13,8%), в дальнем следовании – 62,6 тыс. пассажиров (+34,8%).

Только в июне этого года было отправлено 860,2 тыс. пассажиров, из них в пригородном сообщении — 844,8 тысячи.