Четверо чиновников из администрации Калининграда оштрафованы за проволочку с ответами на обращения граждан

Четыре должностных лица администрации Калининграда были оштрафованы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Инициатором в этом деле выступи прокурор Калининграда.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, возбуждены административные дела в отношении первого заместителя, двух заместителей главы администрации города, а также заместителя председателя комитета городского развития и цифровизации.

Отмечается, что в ходе проверок выявлены факты нарушения сроков направления ответов на обращения граждан, неисполнения обязанности по перенаправлению обращений в органы, уполномоченные их рассматривать, необоснованного продления сроков рассмотрения жалоб.

По суду чиновники выплатили штраф в размере 5 тыс. рублей каждый.