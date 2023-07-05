Где жителям Балтийска можно набрать питьевую воду 5 июля

. Фото: Балтийский городской округ

В Балтийске продолжаются проблемы с подачей воды в дома. Власти на 5 июля составили расписание подвоза воды в ключевые точки города.

По данным местной администрации, воду сегодня набрать можно по адресам:

- пересечение ул. Подгорной и ул. Прохладной - 18.00-20.00;

- ул. Красной армии, 31 (МБОУ №6) - 18.00-20.00;

- ул. Ушакова, 33 А (Островок) - 14.00-16.00;

- ул. Садовая, 32 (стоянка) - 14.00-16.00;

- пересечение ул. Верхнее шоссе и ул. Киркенесская -16.00-18.00;

- ул. Кронштадтская, 7 (конечная остановка) - 16.00-18.00;

- ул. Садовая, 3 (двор) - с 12:00-14:00, с 20.00-22.00;

- ш. Морской пехоты, 35 к. 10 (остановка)- с 12:00-14:00 и с 20.00-22.00;