19-летнему кладмену из Калининграда грозит 20 лет колонии

В Калининграде суд рассмотрит уголовное дело 19-летнего парня, который занимался закладкой наркотиков в тайники.

Еще в августе 2022 года парень нашел в соцсетях предложение о трудоустройстве закладчиком c высоким заработком.

После обучения он промышлял извлечением из тайников мелкооптовых партий наркотиков, расфасовкой и закладкой в другие тайники.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в обязанности калининградца входило позже и получение посылок с крупными партиями наркотиков, их хранение и расфасовка на более мелкие партии.

Во время оборудования очередного тайника кладмена и задержали.

Дома у него обнаружили весы, пакетики и изоленту, которые он использовал для расфасовки и упаковки наркотика, а еще более 95 граммов так называемой «соли», а в тайнике – около 1 грамма наркотика.

Молодой человек находится под стражей. Ему грозит до 20 лет колонии.