Сергей Мельников рассказал о бурении дополнительной скважины в Балтийске

В Балтийске власти продолжают работу по восстановлению подачи воды жителям. Как написал в «ВК» глава местной администрации Сергей Мельников, нужно бурить новую скважину и этим займутся 5 июля.

«Сегодня специалисты областного «Водоканала» начнут обустраивать дополнительную скважину. Как правило, это 3-4 суток с учетом бурения, прокачки, обвязки и подключения. Верю в лучшее, надеюсь на успех», - написал он.

Глава также отметил, что в ремонте находится гарантийная скважина, которая давала 850-900 кубометров воды ежесуточно.

«Подрядчик заявляет о запуске ее в ближайшее время. Я такой оптимизм не поддерживаю, будем требовать бурение новой, т. к. в упомянутой из-за дефекта фильтра заносит песок», - написал Сергей Мельников.

Также власти продолжают обследовать водопроводные сети малых диаметров и гидрантов в поисках небольших утечек.