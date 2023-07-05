Спортсмены из Калининграда завоевали три комплекта наград на первенствах России по легкой атлетике

Легкоатлетические старты провели в Москве и Екатеринбурге, в них участвовало больше 1.5 тысяч спортсменов из 70 регионов России.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, отличились на соревнованиях и калининградские спортсмены в секторе для прыжков в высоту, в личном и эстафетном беге.

Победительницей столичного первенства среди юношей и девушек не старше 17 лет стала Екатерина Черная. В секторе для прыжков в высоту она преодолела планку на высоте 187 см.

Новый рекорд Калининградской области среди девушек не старше 17 лет установил квартет Анастасии Деминой, Ксении Зайцевой, Василисы Раковой и Юлии Лукьяненковой. Девушки стали вице-чемпионками в эстафетном беге 4x100 метров.

В Екатеринбурге же одним из лучших на 200-метровке среди юниоров не старше 22 лет стал Александр Миронов из Светлого.

Ребята примут участие в чемпионате Калининградской области, который 14 и 15 июля пройдет на «Балтике».