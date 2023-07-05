На Куршской косе появится тропа сказок, по ней запретят ездить велосипедистам

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

В окрестностях Лесного появится тропа сказок – уже отсыпана пешеходная дорожка протяженностью 2 км, вдоль которой планируется установить скамейки, указатели и арт-объекты на тему легенд Куршской косы.

Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

Отмечается, что лес у Лесного покрылся сетью стихийных троп, на авандюне образовалось множество котловин в местах выхода отдыхающих на берег моря.

«Дорожка из геотекстиля, покрытая песчано-гравийной смесью, которая с течением времени уплотнится, позволит защитить почвенный покров от разрушения. В ближайшее время на экотропе появится спуск к морю, обзорная площадка, указатели, идет работа над проектированием арт-объектов», - сообщили в пресс-службе парка.

Отмечается, что с дорожки нельзя сходить, чтобы вас не покусали клещи. Также по ней нельзя ездить на велосипедах.