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НовостиОбщество5 июля 2023 13:01

В Калининградской области зафиксировали нарушения законодательства на трех свалках мусора

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Исполнение законодательства при эксплуатации полигонов отходов на территории Калининградской области проверила межрайонная природоохранная прокуратура.

Были обследованы свалки в поселках Жаворонково, Барсуковка и Ельняки.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, специалисты выявили факты размещения отходов за пределами участков, нарушения при организации защиты от загрязнения земель вокруг полигона, размещение не предусмотренных лицензией отходов и другие нарушения.

Теперь нарушения владельцы свалок обязаны устранить.