Житель Светлогорска украл столбы у соседа, который хочет поставить забор

В Светлогорске кражу металлических столбов с частной территории раскрыли сотрудники Госавтоинспекции. Местный житель пожаловался на то, что с его частной территории похитили 9 столбов, которые он вкопал в землю, чтобы поставить забор.

Столбы, как выяснили инспекторы, кто-то сдал в пункт приема металлолома.

Злоумышленником оказался 41-летний житель Светлогорска, живущий по соседству.

В отделении полиции он во всем признался, сказав, что заработал… 300 рублей.

Между тем, как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, потерпевшему был нанесен ущерб в размере 9 тысяч рублей.

Воришке грозит до двух лет лишения свободы.