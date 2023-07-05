В Калининградской области пройдет фестиваль русского языка «Грамотные выходные»

Второй раз в регионе проведут фестиваль «Грамотные выходные». Его мероприятия состоятся с 11 по 16 июля в Калининграде и Балтийске. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства по культуре и туризму.

11 июля в 19 часов в областной научной библиотеке фестиваль начнется с «Неурока по русскому языку». В этом году впервые Ассоциация союзов писателей и издателей России и фонд «Тотальный диктант» проводят литературную резиденцию для филологов.

13 июля в Центральной библиотеке Балтийска пройдет мастер-класс по цифровому этикету. Филолог Светлана Гурьянова прочтет лекцию «Разреши себе выпить вкусное кофе, или Почему пора перестать придираться к словам». Эта же лекция состоится в научной библиотеке 14 июля в 18.30.

15 июля в 14 часов в областной научной библиотеке пройдет квиз «35 вопросов о русском языке».

15 июля в 18.30 состоится встреча с популярной писательницей Асей Володиной, автором романа «Протагонист».

Попасть на любое мероприятие могут все желающие, вход бесплатный.

Подробно о фестивале – здесь.