. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде разработали новое светомузыкальное шоу для поющего фонтана, расположенного у Музея изобразительных искусств, в сквере 70-летия Калининградской области.

Его презентация состоится 8 июля.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, шоу начнется в 20.30.

Программа вечера:

20.30 - 21.30 выступление струнного электродуэта AVVE Project;

21.30 - 22.30 светомузыкальное шоу (микс из шоу фонтана, участниц AVVE и лазерного шоу);

22.30 - 23.00 демонстрация нового светомузыкального шоу поющего фонтана.

Вход свободный.