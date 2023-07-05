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Фото: администрация Калининграда
В Калининграде разработали новое светомузыкальное шоу для поющего фонтана, расположенного у Музея изобразительных искусств, в сквере 70-летия Калининградской области.
Его презентация состоится 8 июля.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, шоу начнется в 20.30.
Программа вечера:
20.30 - 21.30 выступление струнного электродуэта AVVE Project;
21.30 - 22.30 светомузыкальное шоу (микс из шоу фонтана, участниц AVVE и лазерного шоу);
22.30 - 23.00 демонстрация нового светомузыкального шоу поющего фонтана.
Вход свободный.