В Калининграде осудили капитана судна за убийство вахтенного помощника

. Фото: Калининградский областной суд

Калининградский капитан осужден за убийство, совершенное на собственном судне. Убийца получил 10 лет колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба областного суда, трагедия случилась в феврале в каюте рыболовецкого судна на причале в Светлом – пароход только готовился к рейсу для лова рыбы. Капитан траулера поссорился с вахтенным помощником и воткнул ему в спину нож.

Пострадавший скончался на месте.

В судебном заседании подсудимый лишь частично признал свою вину. К тому же выяснилось, что капитан в тот день был нетрезв.