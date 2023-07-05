Калининградка перечислила 915 тысяч рублей на «волшебный» счет мошенников

В неприятную историю попала 29-летняя жительница Калининграда, когда она вдруг устроилась на прекрасную, как ей поначалу казалось, работу.

Женщине позвонили в мессенджере и предложили выполнять несложные задания в интернете за вознаграждение в размере 300 и 500 рублей. Зарплата отображалась в личном кабинете сотрудницы на сайте работодателя.

«Когда заработок составил 2000 рублей, женщине подсказали, как увеличить сумму вдвое. Деньги необходимо было перевести на указанный счет, где 2000 рублей превратились в 4000», - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Ничего не подозревая, калининградка решила легко заработать. Войдя в азарт, женщина стала переводить на «волшебный» счет свои личные деньги и в итоге перечислила 915 тысяч рублей.

Увы, обналичить свои деньги она никак не смогла. А когда поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.

В УМВД сообщили, что аналогичным образом в тот день обманули еще троих доверчивых жителей региона.