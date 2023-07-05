В Калининграде откроют филиал паллиативной помощи церковной больницы Святителя Алексия

В Калининграде решено открыть филиал паллиативной помощи церковной больницы Святителя Алексия. Об этом стало известно во время недавнего визита Патриарха в регион.

Как рассказали в пресс-службе Калининградской епархии, в филиале разместится современный медицинский центр паллиативной помощи на 30 коек и учебный центр для подготовки сестер милосердия.

В 2020 году в Калининграде было создано сестричество и сегодня 43 сестры милосердия помогают ухаживать за тяжелобольными пациентами в местных больницах.

Центральная клиническая Больница Святителя Алексия – многопрофильная лечебная организация на 280 мест, учредителем которой является РПЦ. Больница находится в Москве, есть филиалы регионах. В больнице бесплатно лечатся люди из всех регионов страны, вне зависимости от вероисповедания.