В Балтийске спасатель вытащил из бушующего моря трех утопающих

Данил Музыка. Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

В Балтийске спасатель вытащил из воды троих – отдыхающие тонули в море в районе Гвардейского бульвара. Очевидцы написали благодарность парнишке в сообществе «Типичный Балтийск» в «ВК».

«Он героически кинулся спасать троих людей и всех спас! С таким спасателем пляж на Гвардейском под надежной защитой. Люди, думайте головой! Зачем вы претесь за буйки? Волны 1.5 метра!», - говорится в сообщении.

Как написал в комментариях под постом Евгений Олешкевич, директор Управления по делам ГО и ЧС балтийского городского округа, героями стали муниципальные спасатели Данил Музыка и Никита Добрынин.

Он отметил, что автомобильный патруль, который находился на профилактическом выезде в районе памятника Елизаветы, также присоединился к спасению.

«Они же оперативно доставили пострадавших на скорую помощь, где была оказана медицинская помощь. Вся команда отработала на отлично», - написал руководитель спасателей.