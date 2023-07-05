Новый корабль «Буря» прошел государственные испытания в Балтийском море

Экипаж новейшего малого ракетного корабля «Буря», построенный на заводе «Пелла» для Балтийского флота, в рамках этапа государственных испытаний в Балтийском море провел стрельбы по воздушной цели из комплекса «Панцирь-М».

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в качестве цели была использована крылатая ракета – цель была поражена несколькими ракетами.

В рамках госиспытаний проводят маневренные и скоростные испытания корабля, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения.

«По решению главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова МРК «Буря» войдет в состав Балтийского флота и будет выполнять задачи по предназначению в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы Балтийского флота», - отметили в пресс-службе Балтфлота.