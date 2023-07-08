В Калининграде Никита Высоцкий бесплатно прочтет стихи и расскажет об отце

В Калининграде имя Владимира Высоцкого официально и торжественно присвоят библиотеке на ул. Бакинской. Эту инициативу продвигали много лет участники клуба почитателей таланта поэта и актера в Калининграде.

Торжественное открытие библиотеки имени Высоцкого состоится в субботу, 8 июля, в 12.00.

Как рассказали организаторы, в программе – выступление сына поэта Никиты Высоцкого, симфонического оркестра под управлением Аркадия Фельдмана, членов клуба «Высоцкий в Калининграде», других исполнителей песен Владимира Высоцкого.

Никита Высоцкий прочтет стихи, расскажет об отце и ответит на вопросы зрителей.

Вход свободный.