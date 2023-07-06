Региональные власти выкупают за 120 млн рублей комплекс зданий в Калининграде

Власти Калининградской области планируют в течение двух лет выкупить комплекс зданий и земельный участок в районе улицы Багратиона. Постановление о подготовке бюджетных средств, подписанное губернатором Антоном Алихановым, уже опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Речь идет о комплексе строений площадью 1,23 тыс. квадратных метров и земельном участке на улице Ротко, на которые власти готовы потратить 120 млн рублей.

По данным пресс-службы областного правительства, этот комплекс будет использоваться под нужды министерства по муниципальному развитию и внутренней политике, а также для общественных организаций, в том числе национально-культурных автономий и организаций, религиозных и ветеранских организаций.

В правительстве отметили, что покупка зданий позволит в дальнейшем избежать использования арендных помещений.