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НовостиОбщество6 июля 2023 6:39

На свалке в Круглово установили онлайн-камеры, чтобы доказать, что мусор туда больше не возят

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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На мусорном полигоне в Круглово установили видеокамеры, трансляцию с которых можно смотреть в онлайн-режиме. Сделано это для того, чтобы доказать, что мусор на свалку больше не привозят. Об этом говорится на сайте Единой системы обращения с отходами.

«Региональный оператор является приверженцем политики открытости, поэтому на сайте ГП КО «ЕСОО» дополнительно организована прямая трансляция с видеокамер, размещенных на въезде на территорию полигона, доступная к просмотру любым заинтересованным лицам по ссылке. Благодаря указанному сервису можно убедиться, что захоронение ТКО на территории полигона не осуществляется», - говорится в сообщении.

Напомним, после пожара региональные власти приняли решение об оперативном закрытии мусорного полигона в Круглово.