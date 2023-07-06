В Балтийске в военном городке воду отключили до 14:00

. Фото: Балтийский городской округ

В Балтийске продолжаются проблемы с подачей воды в жилые дома. В четверг, 6 июля, воду отключили на шоссе Морской пехоты, 35.

«Сегодня, 6 июля, в Военном городке воды не будет с 8:00 до 14:00», - сообщили в местной администрации.

Власти отметили, что специалисты продолжают искать утечку на инженерных сетях, ведущих к недостроенным домам.

«На период работ организуем подвоз воды. Машина с чистой питьевой водой будет находится во дворе дома по ул. Шоссе Морской пехоты, 35», - говорится в сообщении администрации.