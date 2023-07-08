В Пионерском проведут якутский праздник и конкурс на самую длинную косу

В воскресенье, 9 июля, в Пионерском пройдет необычный праздник, посетить который смогут все желающие.
Якутское землячество организует торжество в честь праздника Летнее Благословение.
Как рассказали в администрации Пионерского, с 12.00 до 15.00 в Центральном парке Пионерского гостей ждет:
концерт;
мастер-классы и конкурсы по национальным играм,
конкурсы «Самая длинная коса», «Лучший национальный костюм»;
сеанс одновременной игры с мастером спорта по шашкам, действующим чемпионом по шашкам Калининградской области Джулианой Охлопковой (Якутск);
выставка-продажа изделий мастеров;
большой хоровод.
Вход свободный.