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НовостиОбщество6 июля 2023 7:19

Утвержден график разведения ж/д моста через Дейму до конца года

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

График разведения железнодорожного моста Шолоховский через реку Дейму утвержден до конца года. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства.

Мост будут разводить каждую неделю до конца 2023 года:

– в пятницу – с 11 до 11.30 и с 17 до 17.30;

– в воскресенье – с 11 до 11.30 и с 15 до 15.30.

В министерстве по культуре и туризму региона пояснили, что делается это в целях создания условий для развития круизного и речного туризма и возможности осуществления навигации по внутренним рекам региона.